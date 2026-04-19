العاصمة.. مديرية التجارة تكشف الحقيقة الكاملة لغلق محل بأودان

أصدرت مديرية التجارة لولاية الجزائر بيانًا توضيحيًا، على خلفية تداول مقطع فيديو عبر منصة “تيك توك”، يظهر فيه صاحب محل يحمل تسمية “LE AUDIN” الكائن بساحة أودان ببلدية الجزائر الوسطى، ادعى فيه تعرضه لتعسف من طرف مصالح الرقابة عقب قرار الغلق الإداري لمحله.

وأوضحت المديرية أن قرار الغلق جاء إثر عملية رقابة ميدانية دقيقة، أسفرت عن معاينة حيازة واستعمال منتجات غذائية منتهية الصلاحية منذ أكثر من سبعة أشهر، كانت تستعمل في تحضير الوجبات المقدمة للزبائن. في مخالفة صريحة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بما يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلك.

وفي السياق ذاته، أكدت مديرية التجارة لولاية الجزائر أن حماية المستهلك تبقى أولوية دائمة. مشددة على أن مصالح الرقابة ستواصل أداء مهامها بكل صرامة، لمتابعة مدى احترام القوانين والتنظيمات. حفاظًا على صحة المواطنين وضمانًا لسلامة المنتجات الموجهة للاستهلاك.