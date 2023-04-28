العاصمة: مدير مدرسة والطاقم التربوي يتعرضون للإعتداء الجسدي من ولية تلميذ وأقاربها

تعرض مدير مدرسة بن قوية بن قويدر (سمروني3) – أولاد فايت، رفقة طاقمه التربوين، إلى اعتداء جسدي من طرف ولية تلميذ رفقة أقاربها.

وحسب مديرية التربية لولاية الجزائر غرب، فعلى إثر الاعتداء الجسدي الذي تعرض له من طرف ولية تلميذ رفقة أقاربها. تنقلت مديرة التربية لولاية الجزائر غرب إلى هذه المدرسة. وإلتقت بالطاقم الاداري و التربوي للمدرسة.

وأكدت مديرة التربية لولاية الجزائر غرب بأنها فور وقوع الحادثة اتصلت بالسلطات الأمنية و القضائية.

وحسب ذات البين، فقد تٱسست مديرية التربية لولاية الجزائر غرب كطرف مدني في القضية.

وأشارت مديرة التربية لولاية الجزائر أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام. والمساس بأي موظف نعتبره مساس بقطاع التربية كاملا.