العاصمة.. مسبوق يعتدى على شرطي بسكين في “ترامواي”

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء، بوضع المتهم المدعو ” ” ، رهن الحبس المؤقت. لضلوعه في قضية اعتداء خطير راح ضحيتها شرطي بالعاصمة. كما تم متابعة المتهم بجنحة الضرب والجرح على موظف خلال تأدية مهامه، واهانة هيئة نظامية.

وفي تفاصيل القضية التي تك بموجبها مثول المتهم أمام هيئة المحكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري فإن الوقائع تعود إلى الثلاثاء. أين تعرض الضحية شرطي بالعاصمة إلى اعتداء خطير كاد يكلفه حياته. بواسطة سلاح ابيض “سكين” من طرف المتهم خلال تواجده على قطار ترامواي.

بحيث وعند بلوغ الشرطي الذي كان بالزي المدني، محطة برج الكيفان شرقي العاصمة أشهر المتهم السكين. موجها له طعنة قوية على مستوى الوجه مسببا له جرحا بليغا. كلفه عجزا طبيا لمدة 12 يوم حسب الشهادة الطبية التي حررها الطبيب الشرعي لدى معاينة الضحية. كما تم توقيفه المتهم وتقديمه أمام الجهات القضائية. في حين تم تأجيل محاكمته لتحضير الدفاع.

كما كشفت مجريات التحقيق الابتدائي مع المتهم أن الأخير حاول الانتقام من الشرطي بالاعتداء عليه. بسببب قضية سابقة تورط فيها وكان الشرطي طرفا في التحقيق. إذ وبعد عودة الضحية من العطلة والتحاقه بالعمل، ترصد له المتهم ووجه له طعنة.

كل هذه الوقائع أنكرها المتهم مفيدا في محضر سماعه في محاضر الضبط والايقاف. أنه الواقعة تعود إلى مناوشات كلامية تطورت الى مشاجرة على عربة ترامواي.