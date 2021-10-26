العاصمة.. مستشفى زميرلي يطلق مبادرة “تلقيحك يصلك لمنزلك”

أطلق مستشفى سليم زميرلي بالحراش في الجزائر العاصمة مبادرة “تلقيحك يصلك لمنزلك”. بهدف تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وتسهيل عملية التلقيح لضمان مناعة جماعية والعودة للحياة الطبيعية.

وأصدرت إدارة المستشفى اليوم بيانا، دعت من خلاله الجمعيات والمنظمات الخيرية والأفواج الكشفية. في كل من بلدية الحراش، براقي، بن طلحة، الكاليتوس، بئر خادم، عين النعجة وأحياء أخرى. للمساعدةفي عملية التنسيق بين السكان وإعداد قوائم للأشخاص الذين يريدونن التلقيح. بالإتصال عبر الرقم 07 11 97 023 ، أو عبر الصفحة الرسمية للمستشفى

وأشار البيان، أن اللقاحات المتوفرة هي أسترازينيكا، جونسون آند جونسون، وسينوفاك.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp