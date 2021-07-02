العاصمة: مستشفى مصطفى باشا يخصص 300 سرير لإستقبال مرضى كورونا عبر 11 مصلحة

وضعت إدراة مستشفى مصطفى باشا الجامعي مخططا جديدا لمواجهة إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

وكشفت إدارة المستشفى في بيان لها عن تخصيص 300 سرير لإستقبال مرضى كورونا موزعة على 11 مصلحة بذات المركز الإستشفائي

وجاء هذا القرار نظرا للإرتفاع السريع للإصابات الجديدة وإثر الإجتماع العاجل تم قرار العودة لحالة التأهب القصوى في مستشفى.

وتم توزيع 300 سرير المخصصة لإستقبال المصابين بكورونا عبر المصاالح التالية:

مصلحة الأمراض الصدرية.

مصلحة مرضى السكري.

مصلحة أمراض الجلد.

مصلحة أمراض الأعصاب.

مصلحة الطب الداخلي.

مصلحتي الجراحة العامة “أ” و “ب”.

مصلحة جراحة القلب.

مصلحة جراحة الصدر و الأوعية الدموية.

مصلحة جراحة العظام.

مصلحة جراحة الأعصاب.

مصلحة طب وجراحة العيون.

مصلحة طب وجراحة الأنف الأذن و الحلق.

وأضاف بيان المستشفى انه سيتم بدأ العمل بهذا بداية غدا 3 جويلية 2021.