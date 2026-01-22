العاصمة: مسن يقود شبكة لترويج المخدرات والمهلوسات في اولاد فايت

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية اولاد فايت لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة. يقودها رجل في العقد السابع. متكونة من 5 أشخاص من بينهم إمرأة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. مع ضبط (1148) قرص مؤثر عقلي و96.2 غ كيف معالج وأسلحة بيضاء محظورة .

وتمت العملية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، جاءت على إثر استغلال معلومات حول نشاط مشبوه لشبكة إجرامية بقطاع الاختصاص.

ومكّنت التحريات من توقيفهم مع ضبط وحجز 1148 قرص من المؤثرات العقلية. 96.2 غرام قنب هندي “كيف معالج”. 3 أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأحجام . 125 مليون سنتيم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة الاختصاص وفقا لملف إجراءات جزائية.

