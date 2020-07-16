العاصمة: معالجة 147 قضية خاصة بالأطفال ضحايا الإعتداءات في السداسي الأول من 2020

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، 111 قضية لقاصر محل خطر معنوي، و147 قضية لقاصر ضحية كل أنواع الإعتداءات، خلال السداسي الأول من سنة 2020.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمت معالجة قضايا من خلال فرق حماية الأشخاص الهشة بمقاطعات الشرطة الوسطى الغرب والشرق، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وبلغ عدد الإخطارات على الرقم الأخضر “104” المخصص لفئات هشة ومستضعفة، 5917 مكالمة تم معالجتها.

وبخصوص الإجراءات المتخذة أثناء تلقي الإخطار، يتم الاخطار الفوري لقاعة العمليات والتنسيق مع مصالح الشرطة الناشطة في ميدان والدرك الوطني.

ويتمثل دور هذه الفرق، في حماية الأطفال من الخطر معنوي والضرر مادي، وإرجاع الأطفال الضائعين إلى بيوتهم.