العاصمة.. مكتتبو “عدل 2” موقع 1900 مسكن بالشعيبة يطالبون بسكناتهم

طالب مكتتبو عدل 2013 في العاصمة والموجهون لموقع 1900 مسكن بالشعيبة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بتسليمهم سكناتهم.

وجاء في مراسلة وجهها المكتتبون إلى المدير العام لوكالة عدل: “يشرفنا أن نلتمس النظر في امكانية بداية تسلمنا سكناتنا وذلك بمباشرة ضخ أوامر دفع الشطر الرابع، ومواعيد الموثق خاصة ّوأن نسبة الأشغال قد وصلت إلى نهايتها”.

وأضاف المكتتبون: “امتثالا لقرارات الحكومية باحترام تعليمات التباعد الاجتماعي وحتى تفادي التجمعات الاحتجاجية أمام مقر مديريتكم، نلتمس الأخذ بعين الاعتبار مطالبنا”.

وتتمثل مطالب المكتتبين في إعلان رزنامة إجراء مرحلة الموثق وإعلان رزنامة بداية تسليم مفاتيح السكنات للمكتتبين الممضيين على عقود الموثق.

بالإضافة إلى التسريع في توزيع السكنات الجاهزة، وإعطاء تاريخ محدد لنهاية العملية قبل الدخول الاجتماعي القادم.

والإسراع في تصحيح أوامر الدفع بإستكمال أوامر الدفع التكميلية للمكتتبين المحولين من f3 إلى f4.

وكذا إتمام نسخ أوامر الدفع الشطر 3 و4 على موقع وكالة عدل، لفائدة من لم يتحصلوا على أوامر الدفع.

وضخ قرارات التخصيص لفائدة مكتتبي موقع شعيبة، الذين لم يتحصلوا على القرار.

ووضع رزنامة واضحة لتسليم الموقع بشقيه الشرقي والغربي.

وكذا المطالبة برفع حاويات الخرسانة وتحويلها خارج الموقع، وإتمام خزان المياه الأرضي.

وإتمام التهيئة الخارجية في الجهة الشرقية للموقع، حسب ما جاء في ذات المراسلة.