العاصمة: منصة خاصة للإطلاع على برنامج توزيع المياه أيام العيد

أطلقت ولاية الجزائر منصة رقمية من أجل اطلاع المواطنين على برنامج توزيع المياه الشروب أيام عيد الاضحى المبارك.

وأشارت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها، أنه تم إعداد برنامج خاص لتوزيع مياه الشرب على مستوى العاصمة. حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على البرنامج عبر المنصة الرقمية التالية:

https://geoportal.seaal.dz/

كما أضافت، أن المنصة تتيح خدمة تحديد الموقع الجغرافي. مما يسمح بالتعرّف بسهولة وبصفة آنية على برنامج التوزيع الخاص بكل بلدية.

