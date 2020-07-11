العاصمة.. منع وغلق جميع نقاط بيع الأضاحي بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء

أعلنت مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالعاصمة عن منع وغلق جميع نقاط بيع الأضاحي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المقاطعة الادارية للدار البيضاء في بيان لها انه في اطار مواصلة و تفعيل التدابير و الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورنا covid_19 و حفاظا على الصحة العمومية و سلامة المواطنين،

يعلم الوالي المنتدب جميع المواطنين بانه تقرر المنع و الغلق الفوري لجميع النقاط و الاسطبلات المخصصة لبيع الأضاحي و المواشي تحفضيا بإقليم بلديات المقاطعة الادارية الدار البيضاء ،”بلدية الدار البيضاء بلدية باب الزوار بلدية برج الكيفان بلدية المحمدية بلدية برج البحري بلدية عين طاية بلدية المرسى”.

واختتم مصالح المقاطعة الادارية للدار البيضاء ان هطا الاجراء المؤقت يأتي هذا في إطار تعزيز إجراءات الوقاية للحد من إنتشار الوباء حيث تم تسجيل تحفظات ونقائص بجميع نقاط البيع.