العاصمة: موظفة بالمطار تتهم جارها بـ “سحر” إبنتيها الشابتين

اتهمت ربة بيت في العقد السادس من العمر، جارها بالحي بممارسة السحر والشعوذة على ابنتيها ذوات ال17و21 ربيعا.

وصرحت الأم الضحية لرئيس الجلسة بمحكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء. أن جارها يثير لها المشاكل لملاحقته طفلتيها خاصة البنت الصغرى القاصر.

وتساءل القاضي أمام الضحية عن الطريقة التي يلجأ اليها جارها المتهم الذي سجل غيابه في الجلسة. لتعريض طفلتيها للسحر والشعوذة، فأجابت المعنية المحكمة بأن طفلتها الصغرى ذات 17 سنة. تضررت كثيرا منه فكلما تصادفه في الطريق او الحي يغمى عليها وتفقد الوعي كليّة، وأما الطفلة الثانية فيطاردها بغرض الحاق الضرر بها، من شقيقتها الاقل منها سنا.

والتمست الأم من القاضي أن يصرف المتهم عنها ابنتيها بأية طريقة، خاصة وأنه أصبح يتردد عليها بالمطار. مقر مزاولة عملها لاثارة المشاكل لها، وهو مأ جعلها تلجأ للقضاء لأجل وضع حد لتصرفات جارها المتهم.

وأمام ما دار بالجلسة التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ50 الف دج. في حق المتهم، فر حين قرر القاضي وضع الملف في النظر للنطق بالحكم 9 أفريل المقبل.