العاصمة: “نات كوم” تجند 4200 عون و370 شاحنة دورية خلال يومي عيد الفطر

كشفت مؤسسة النظافة لولاية الجزائر” نات كوم “عن تجنيد 4200عون و370 شاحنة دورية خلال يومي عيد الفطر.

وفي تصريح لوأج أوضحت رئيسة قسم الاتصال والتطوير بـ “نات كوم”، نسيمة يعقوبي، امنه ومن اجل توفير سبل الراحة للعائلات الجزائرية التي تقبل بهذه المناسبة على تنظيم زيارات للأقارب وللأماكن العامة. جندت المؤسسة تجنيد 4200 عون، وتسخير 370 شاحنة، ورفع عدد الدوريات إلى 350 قابلة للزيادة حسب الحاجة.

وجاء هذا المخطط لرفع وتيرة النشاط يومي عيد الفطر, بالتركيز على الأماكن العامة والمنتزهات وأماكن الترفيه التي تعرف إقبالا واسعا من طرف الزوار.

وأضافت نسيمة يعقوبي هذا برنامج تضمن تنظيف الطرقات ليلة عيد الفطر، وإرفاقها بمضاعفة عدد خرجات رفع النفايات. وكذا الكنس بالنسبة للأحياء والساحات.

وعرفت كمية النفايات المنزلية المرفوعة على مستوى الجزائر العاصمة، “تراجعا خلال 25 يوما الأولى من رمضان بقرابة 11 بالمائة, فيما تراجعت كميات الخبر بنسبة 48 بالمائة” مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حيث تم إحصاء على مستوى البلديات ال26 الواقعة تحت إقليم اختصاصها، رفع 23 ألف و918 طنا. فيما تم رفع 27 ألف و3 أطنان السنة الماضية”.

أما بخصوص مادة الخبز التي تعد من أكثر المواد تبذيرا, فتم “جمع قرابة 6.5 أطنان, بينما تم جمع 12.5 أطنان السنة الماضية, وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 48 بالمائة”.