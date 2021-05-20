العاصمة: نحو إنشاء شبكة للتكفل بالاستعجالات الطبية والجراحية

تمّ اليوم الخميس عقد اجتماع ضمّ رؤساء مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية وكذا مُسَيّري المؤسسات العمومية للصحة لولاية الجزائر.

ويكمن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو إنشاء شبكة للتكفل بالاستعجالات الطبية والجراحية لتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية الكبيرة بالعاصمة.

وتمّ تقديم مشروع شبكة من قبل مصالح مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر.

وتتَمَثَّل في إنشاء مسار للمريض وفق مستوى للتكفل، على أساس التقسيم الإداري للولاية، أي الدوائر الإدارية.

المستوى 1 : العيادة متعددة الخدمات التي تعمل بدوام 24 ساعة التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية.

المستوى 2 : المؤسسة العمومية الاستشفائية، والمستوى 3 : المؤسسة الاستشفائية للصحة و المركز الإستشفائي الجامعي.

وتمّت برمجة لقاء جديد الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة للشبكة التي سيتمّ عرضها على الوزير، في 03 جوان للمصادقة.