العاصمة.. نداء بخصوص 3 أشخاص

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء للجمهور، بخصوص 3 أشخاص يشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية السرقة.

وجاء في النداء المرفق بصور المعنيين أنه “طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزئية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة”. “تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين, أن الأشخاص الظاهرين على الصور كل من المدعو “ع.س”، “ب.و” المدعو “ب”. “يشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدد والعنف”. “تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض باستحضار مركبة ذات محرك في الطريق العام”.

وفي هذا الصدد, دعت مصالح أمن ولاية الجزائر، كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر. التوجه إلى فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة. أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية, لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.