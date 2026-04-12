العاصمة : نداء للجمهور بخصوص شخص مشبوه

وجهت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، نداء للجمهور بخصوص شخص مشبوه في عدة جنح وجنايات في العاصمة.

وأوضحت المصلحة، التي أرفقت بيانها بصورة المعني، أن كل شخص يمكن له أن يفيد التحقيق المفتوح في هذا الشأن، أو تعرف على المشتبه فيه يمكنه التوجه إلى مقر ذات المصلحة. الكائن بواد السمار. طريق الجمهورية. أو امتداداتها الجهوية أو أقرب مقر للشرطة عبر إقليم الجمهورية، للإدلاء بشهادته.

كما تورط المشتبه به في جنح وجنايات عديدة ذات صلة بالحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع. ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة. وتصدير او استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة. التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الإقتصادي أو الصحة العمومية. التزوير واستعمال المزور في المخدرات الإدارية. تبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وجاء النداء طبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وتنفيذا لإنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق الغرفة السابعة). لدى محكمة سيدي امحمد مجلس قضاء الجزائر، الناصة على توجيه نداء للجمهور.