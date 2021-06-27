العاصمة..  نزع الطاولات الفوضوية وباعة الأرصفة في بوزريعة

أقدمت ليلة أمس وصبيحة اليوم الأحد، السلطات المحلية بمعية الأمن والمؤسسات الولائية على نزع الطاولات الفوضوية وباعة الأرصفة. وهذا في إطار عملية القضاء على التجارة الفوضوية بالطريق المؤدي للسوق البلدي لبوزريعة.

وجاءت هذه العملية بعد احتكار الأرصفة وعرقلة حركة مرور وتنقل المواطنين من و إلى السوق من قبل التجار. وهذا من خلال عرض سلعهم بنقاط بيع عشوائية ورمي النفايات بالطريق العمومي، حيث تم تنظيف الطريق ومحيط السوق.

وستسمح العملية، بإنجاز مشروع قنوات الصرف الصحي ما بين المدرسة الإبتدائية “عمرون أحمد” والسوق. حيث كانت تتشكل برك مائية في فصل الشتاء أمام مدخل المدرسة، كما سيتم تجسيد المشروع ابتداء من يوم غد الاثنين.