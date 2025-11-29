العاصمة.. نشوب حريق داخل محل تجاري بالرحمانية

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم السبت، نشوب حريق داخل محل تجاري لبيع الخردوات بحي دبيشي ببلدية الرحمانية، ودائرة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 06سا 54د، من أجل إخماد حريق شب داخل محل تجاري. لبيع الخردوات في الطابق الأرضي لبناية متكون من (ط، أ. + 09) بحي دبيشي، ببلدية الرحمانية، دائرة سيدي عبد الله.

فيما تم إخماد الحريق ومنع انتشاره دون تسجيل أي خسائر بشرية.

