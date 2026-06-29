العاصمة.. نشوب حريق داخل ورشة لنجارة الخشب والألمنيوم بالسحاولة

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الاثنين، اندلاع حريق داخل ورشة لنجارة الخشب والألمنيوم بالمكان المسمى أولاد بلحاج، ببلدية السحاولة ودائرة بئر مراد رايس بالعاصمة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 05سا و25د صباحاً، من أجل إخماد الحريق، حيث سخّرت لهذا التدخل الميداني 5 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.

كما أشارت أن العملية لا تزال جارية.

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