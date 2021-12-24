العاصمة.. نصّاب ستيني في قبضة الأمن

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، من توقيف المدعو “بوشیش عبد القادر” في قضية النصب والاحتيال.

وجاء في بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، أنه طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، تعلم أمن ولاية الجزائر، أن مصالحها بأمن المقاطعة الادارية باب الوادي قامت بتوقيف المدعو “بوشیش عبد القادر” البالغ من العمر 62 سنة في قضية النصب والاحتيال.

كما وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص قد يكون وقع ضحية السالف الذكر التقرب إلى مقر أمن المقاطعة الادارية باب الوادي لتقييد شكوى أو إدلاء بشهادة أو تقديم معلومات ضد المشتبه فيه.