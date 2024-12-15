العاصمة.. هذا برنامج سير القطارات التي تربط الضاحية الغربية بالشرقية

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن برنامج سير القطارات على الخطوط المباشرة التي تربط الضاحية الغربية بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على الفايسبوك، أن أول رحلة تنطلق من الثنية أي خط زرالدة - الثنية– زرالدة. تكون على الساعة 05:55، وأول رحلة تنطلق من زرالدة تكون على الساعة 08:00.

أما بخصوص خط العفرون– الثنية– العفرون، فأول رحلة من العفرون تنطلق على الساعة 06:00. وأول رحلة من من الثنية تنطلق 08:35.

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