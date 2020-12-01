العاصمة.. هذا هو سبب انقطاع التزود بالماء الشروب ليلا

كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، عن سبب انقطاعات التزود بالماء الشروب في بلديات العاصمة، بالفترة الليلية.

وأورد الوزير، في ندوة صحفية له اليوم الثلاثاء، أن هناك تسربات كبيرة، لذلك تم غلق التزود بالماء الشروب في الليل، للحفاظ على الكميات وتجنب التسربات بالليل.

مضيفا أن هناك فرق تعمل دائما لتقليص التسربات وتصليحها، لأنه لا يعقل أن تذهب المياه للتسربات، وهناك نقص كبير للمياه.

وأكد وزير الموارد المائية، أن مصالحه إتخذت جميع الإجراءات، وتم توقيف مسؤولين سابقين، وإصلاح الوضع.

وأشار براقي، إلى أننا في بداية فصل الشتاء، ولا نستطيع الإعلان عن الجفاف الآن، فالأمطار الأخيرة تريحنا كثيرا وتبعدنا عن الجفاف.

وأكد وزير الموارد المائية، إن مصالحه أتخذت إجراءات استباقية حول ندرة الأمطار، لكي لا نقع في الجفاف وانطلقت في برنامج استعجالي بخصوص المياه الجوفية.