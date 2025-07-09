العاصمة.. هذه  أبرز مشاريع تهيئة باب الوادي

عقد والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، اجتماع عمل خصص لمتابعة المشاريع المسجلة لفائدة المقاطعة الإدارية لباب الوادي. وأخرى مقترحة تتماشى وفق النظرة الاستراتيجية لتطوير العاصمة.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الشعبي الولائي، محمد الحبيب بن بولعيد، الأمين العام للولاية، رئيس الديوان. المفتش العام، الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية لبوزريعة. الشراقة، المدراء التنفيذيون. مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات كل من الولاية، والمقاطعة الادارية لباب الوادي.

كما أسدى الوالي خلال الاجتماع عدة توجيهات وتعليمات تمثلت أساسا في تحديد آجال انجاز المشاريع مع اعداد الدراسات الخاصة بها، ومصادر تمويلها.

وهدم البنايات المدرجة ضمن الخانة الحمراء. والعمل على استغلالها في انجاز مساحات خضراء. وفضاءات للراحة والتنزه، وغيرها.

كما أمر بتكاثف جهود الجميع لتكفل أمثل بالبيئة. ونظافة المحيط على غرار منتزه الكيتاني الذي يستقبل آلاف الزوار.

في حين، أكد على ضرورة الاهتمام بمدينة القصبة العتيقة. والعمل على إعادة تأهيلها. وذلك بتهيئة مسالك جديدة، مع عقد اجتماعات كل أسبوع .

وكذا العمل على خلق شرفات وساحات للمواطنين بالمناطق التي تعرف ارتفاعا وعلوا بالمقاطعة الإدارية مطلة على البحر. وضرورة فتح المحلات المتواجدة بالواجهة البحرية بباب الوادي، مع توحيد واجهات المحلات.

وفي الأخير تم تقديم اقتراحات من طرف رؤساء البلديات تكملة للمشاريع طور الإنجاز بما يتماشى والنظرة الاستراتيجية. التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن وترسيخ نموذج العاصمة الحديثة. كما أكد الوالي على ضرورة تكاثف الجهود بين جميع الفاعلين المحليين لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة. مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو تحسين جودة الحياة للمواطن وترقية الخدمات العمومية من خلال عصرنة العاصمة. ومواكبة التطورات الحضرية والاجتماعية.

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