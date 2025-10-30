العاصمة: هذه أهم المشاريع التي ستفك الخناق المروري

تم اليوم الخميس، وضع حيز الخدمة للشطرين الأول والثاني من الطريق الرابط بين محول 5 جويلية وخرايسية. وهو ما سيسمح بتخفيف الضغط المروري في عدد من بلديات غرب وجنوب العاصمة.

وأوضح مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، مصطفى زياني، أن تسليم الشطر الثالث والأخير من المشروع والذي يمتد من محول بابا حسن إلى خرايسية على مسافة 3 كم، سيكون خلال الثلاثي الثاني من 2026. حيث تقدر نسبة تقدم الأشغال به حاليا 25 بالمائة.

كما كشف عن برمجة إنجاز مشاريع تكميلية للطريق الجديد، إذ تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنجاز نفق أرضي على مستوى المركب الرياضي “محمد بوضياف”. وكذا محول لولوج المركبات القادمة عبر الطريق الاجتنابي الجنوبي، من جهة الدار البيضاء.

وأشار زياني إلى تقدم الدراسات الخاصة برفع عدد أروقة الطريق الاجتنابي الجنوبي (من أربعة إلى خمسة أروقة). وكذا الطريق البحري الرابط بين باب الوادي وعين البنيان. وهي المشاريع التي تدخل ضمن “المخطط الأصفر” الخاص بالنقل بالجزائر العاصمة.

وأشرف على تدشين الطريق الاجتنابي وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي. رفقة الوزير، والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي.

للإشارة، فإن جلاوي ورابحي شاركا، على هامش إشرافهما على وضع الشطرين الأول والثاني من الطريق الجديد حيز الخدمة، في عملية تشجير على مستوى محول بابا حسن.

