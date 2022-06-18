العاصمة: هذه الشواطئ مسموحة للسباحة

خصصت لجنة التحضيرات لموسم الاصطياف لسنة 2022 على مستوى ولاية الجزائر 58 شاطئا مسموحا للسباحة من ضمن 71 شاطئا. وهذا بتوفير كل الإمكانيات لاستقبال المصطافين وتدارك النقائص التي سجلت خلال السنوات الماضية.

كما أكد مدير السياحة للعاصمة، مقداد تابت، أن هذه الشواطئ الممتدة على شريط ساحلي يقدر بـ97 كلم تتوزع على 17 بلدية ساحلية. وأضاف لـ”و.أ.ج” “أنها قد عرفت خلال الأشهر الماضية تهيئة فضاءاتها وحملات تنظيف واسعة النطاق”. من أجل “إنجاح هذا الموسم الذي انطلق يوم الأربعاء وسيدوم إلى غاية 30 من سبتمبر المقبل”.

في حين، ذكر المتحدث من بين هذه الشواطئ شاطئ خلوفي والمركب السياحي لزرالدة وشاطئ الأزرق والرمال الذهبية بنفس المنطقة. وكذا شواطئ سيدي فرج والكثبان وجميلة بعين بنيان و شاطئ الباخرة المحطمة ببرج الكيفان والقادوس بالرغاية.

هذه قرارات السلطات في الشواطئ المعنية بالسباحة

وتم في هذا الإطار حسب تابت اتخاذ جملة من القرارات من طرف السلطات على مستوى الشواطئ المعنية بالسباحة. لتدارك النقائص المسجلة خلال السنوات الماضية من شأنها تدعيم تهيئة وتجهيز مواقف السيارات وتعميم الإنارة العمومية وشبكات الصرف الصحي. وايصال المياه الصالحة للشرب وتكثيف تواجد أعوان الأمن والحماية المدنية والدرك الوطني لتوفير الراحة للمصطافين.

كما أشار المسؤول أنه تم أيضا تعويض بعض المحلات التجارية القديمة بمحلات جديدة وصيانة محلات أخرى ما تزال صالحة للاستغلال. إلى جانب مضاعفة الهياكل في الشواطئ الكبيرة التي تستدعي عملا إضافيا. من خلال تعزيزها بأعوان امن للسهر على التنظيم والتأطير في هذه الفترة.

في حين، تم إسداء تعليمات لمختلف البلديات المعنية لحسن تسيير هذه الشواطئ باختيار اطارات كفؤة وتنسيق العمل مع مختلف المصالح. “لرفع تقارير حول الملاحظات والنقائص المسجلة وكذلك بعض المخالفات”.

ومن ضمن القرارات المتخذة تم التأكيد على”الزامية مبدأ مجانية الدخول للشواطئ الذي كرسه القانون رقم 03- 02 الخاص باستغلال الشواطئ”. إلى جانب منع تقديم الرخص للأشخاص الذين كانوا يفرضون سابقا سيطرتهم على الشواطئ. ويلزمون المواطنين بتسديد مصاريف إعباء إضافية بإجبارهم لاكتراء مظلات وكراسي وطاولات بأسعار مرتفعة”.

كما تم تكليف مؤسسة النقل وتسيير حظائر السيارات للولاية بتسيير مواقف السيارات، بأسعار معقولة تكون في متناول العائلات. لوضع حد للتسيير العشوائي له من طرف “متطفلين ودخلاء مافتئوا ينشرون الفوضى والمشاكل الأمنية احيانا”.

وتم اعطاء صلاحيات تسيير وتنظيم النشاط التجاري على مستواها وفق دفتر شروط محكم إلى مؤسسة تسيير فضاءات التسلية “اوبلا”. يتم من خلالها ترخيص المهنيون الذين يقدمون خدمات جيدة على مستوى الشواطئ كبيع المشروبات والمياه وكذا المأكولات الخفيفة. وبعض الاحتياجات الأخرى حماية لصحة المستهلك .

كما تم تنويع العرض السياحي من خلال تأهيل وفتح الكثير من مراكز التسلية وفضاءات الاستجمام. على غرار منتزه “السابليت وحديقة التجارب بالحامة ورياض الفتح والغابات والمساحات الخضراء وتأهيل المسابح الموجودة بشاطئ الكيتاني “باب الوادي”. إلى جانب تسطير برنامج ثقافي وترفيهي وتوعوي وسياحي ثري في مختلف بلديات الولاية “.

استلام 6 مؤسسات فندقية جديدة نهاية السنة

في حين، اوضح تابت، أن العاصمة، تتوفر على 215 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب تقدر بـ24446 سرير. من بينها 35 مؤسسة فندقية ساحلية توفر 9479 سرير.

ويتوقع استلام 6 مؤسسات فندقية جديدة بسعة استقبال تقدر بـ401 سرير إضافي خلال نهاية السنة الجارية. علما أن الولاية كانت قد استلمت مؤخرا 10 مؤسسات فندقية جديدة بسعة استقبال تقدر 789 سرير اضافي .

كما اجريت ايضا عدة تحاليل على المياه المسموحة للسباحة و140 عملية مراقبة بالمؤسسات الفندقية. للتأكد على مدى تطبيقها لشروط النظافة والامن وتوفير مختلف شروط الخدمات بداية يناير الماضي– يضيف ذات المسؤول.