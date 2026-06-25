العاصمة.. هذه الطرق مغلقة غداً

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الخميس عن غلق عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بوسط العاصمة بصفة مؤقتة وتدريجية.

وأوضحت المصالح ذاتها في بيانها أن قرار غلق مؤقت لعدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمناسبة تنظيم الطبعة الثالثة لسباق الركض الحضري بالعاصمة.

وهذه الطبعة تحت شعار “عيش العاصمة” وستكون يوم غد الجمعة، بمشاركة نحو 10 آلاف متسابق.

وسيتم غلق عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بوسط العاصمة ابتداء من الساعة 18:15 تزامنا مع انطلاق السباق على الساعة 18:30 من منتزه مارينا الصابلات.

كما سيمر المتسابقون في مسارهم عبر نهج جيش التحرير الوطني ونهج زيغوت يوسف وصولا إلى ساحة الشهداء.

ثم أعالي القصبة وشارع كريم بلقاسم ونهج فرانكلين روزفلت، قبل التوجه نحو مركب أحمد غرمول، وصولا إلى ساحة أول ماي.

وأكدت البيان أن عملية الغلق ستكون محدودة زمنيا وفق تقدم المتسابقين، مع إعادة فتح المحاور المعنية تدريجيا مباشرة بعد مرور آخر مشارك. كما سيتم ذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بتنظيم حركة المرور وتأمين التظاهرة.

وفي الأخير دعت ولاية الجزائر المواطنين ومستعملي الطريق إلى تفهم هذه الإجراءات التنظيمية وتجنب استعمال المحاور المعنية خلال فترة السباق . مشيرة إلى الاعتماد على المسالك البديلة المتاحة، بما يضمن السير الحسن لهذه التظاهرة الرياضية.