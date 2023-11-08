العاصمة: هذه الطرق مغلقة لمدة 3 أيام 

وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا مؤقتا لتحويل حركة المرور ابتداء من يوم غد الخميس. وذلك بمناسبة تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى لسباق الدراجات للولاية.

وحسب بيان مصالح أمن ولاية الجزائر “شرطة العاصمة تعلم سواق المركبات ومستعملي الطريق عن وضع مخطط مؤقت لتحويل حركة المرور، ابتداء من يوم غد الخميس 09 نوفمبر 2023 من الساعة 08:30 صباحا وإلى غاية صباحا إلى غاية يوم السبت 11 نوفمبر 2023 على الساعة 12:00 زوالا. وذلك بمناسبة تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى لسباق الدراجات لولاية الجزائر”.

وسيتم تحويل حركة المرور وفق المخطط التالي :

يوم الخميس

إبتداء من الساعة الثامنة 08 سا و 30 سا صباحا إلى غاية الساعة 12 سا و 00 د.

غلق طريق من جهة واحدة بنهج هواري بومدين بمدينة سيدي عبد الله .

تحويل حركة المرور للجهة المقابلة بنفس الطريق نهج هواري بومدين بمدينة سيدي عبد الله.

يوم الجمعة

من الساعة الثامنة 08 سا و30 د صباحا إلى غاية الساعة 12 ىسا و00.

غلق الطريق من الساحة العمومية وسط مدينة بئر التوتة إلى الحاجز الأمني المؤدي الى الطريق السريع الجزائر البليدة.

تحويل حركة المرور من نهج علي بوحجة من الجهة الغربية نحو شارع بودلة رمضان المؤدي الى الطريق الوطني رقم 01 .

تحويل حركة مرور المركبات القادمة من حي 1680 مسكن و السوق البلدي لبئر التوتة الى شارع علي بوحجة باتجاه جسر سيدي أمحمد .

غلق الطريق من محور الدوران المحطة البرية لزرالدة إلى غاية الملعب البلدي لزرالدة (شارع أول نوفمبر) .

تحويل حركة المرور من محور الدوران المحطة البرية لزرالدة نحو المركب السياحي لزرالدة (الرمال الذهبية ).

يوم السبت

من الساعة الثامنة 08 سا و 30 د صباحا إلى غاية الساعة 12 ىسا و00 .

غلق الطريق من محور الدوران المحطة البرية لزرالدة إلى غاية الملعب البلدي لزرالدة (شارع أول نوفمبر ).

تحويل حركة المرور من محور الدوران المحطة البرية لزرالدة نحو المركب السياحي لزرالدة (الرمال الذهبية ).