العاصمة.. هذه مشاريع التنمية في مناطق الظل بالمقاطعة الادارية لبئر التوتة

تم معاينة الانتهاء من 03 مشاريع انجاز المشاريع لفائدة مناطق الظل بالمقاطعة الادارية لبئر التوتة بالعاصمة.

فعلى مستوى بلدية اولادشبل تم تهيئة ملعب نصف اولمبي بحي الشعيبية حمور”مارشا”.

كما تم تعبيد الطريق بشارع الوالي مدخل بوكرت 2-على مستوى بلدية تسالة المرجة وتواصل المصالح المختصة مشروع الانارة العمومية بسيدي عباد.

اما ببلدية بئر التوتة تم تهيئة مساحة للعب بحوش” ONAB” وتهيئة ارضية لملعب كرة قدم بحي الزوين والربط بشبكة الغاز بحي الزوين والربط بشبكة الكهرباء بحي الزوين وتعبيد الطريق بحي اولاد رحمان بحي الزوين

وببلدية تسالة المرجة تم تعبيد الطريق بمزرعة رمضاني والانارة العمومية بسيدي عباد 01 وشبكة للصرف الصحي بسيد عباد02 وتعبيد الطريق بدوار لاخرة “سيدي عباد2” 3

وببلدية اولاد شبل تعبيد الطريق و انارة العمومية بمركز بونعاس ومجمع مدرسي 06 اقسام و التدفئة بمركز دربان وتعبيد الطريق والانارة العمومية بمركز جروني والانارة العمومية بمركز طبيب2 وتعبيد الطريق بمدخل بيبي وبوحجة والربط بشبكتي الكهرباء و الغار بشارع 11 ديسمبر مدخل تبتروكية وتهيئة الارصفة بشارع امنة قدور والربط بشبكة الغاز بشارع الاخوة هندي والربط بشبكة الكهرباء وتعبيد الطريق بشارع ثليجين بيلي والربط بشبكة الكهرباء بشارع الوالي مدخل بوكرت.