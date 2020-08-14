العاصمة.. هذه مواقيت فتح وغلق مواقع التسلية والتنزه غدا السبت

أعلن ديوان الحظائر، الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، اليوم الجمعة، عن مواقيت فتح وغلق مواقع التسلية والتنزه التابعة لولاية الجزائر بدءًا من غد السبت.

وحسب بيان مصالح الديوان المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس الشعبي لولاية الجزائر، فسيتم فتح مواقع التسلية والتنزه كل يوم من الساعة السادسة ونصف صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

وأوضح البيان بأن غلق مواقع التسلية والتنزه على التاسعة ليلا يأتي لتمكين المواطنين من الالتحاق بمنازلهم قبل توقيت الحجر الصحي المحدد بالعاصمة على الساعة الحادية عشرة ليلا.

بالإضافة إلى تفادي الازدحام عند المخارج الرئيسية للمواقع وتعزيزا لإجراءات الوقاية الصحية.

وأكد المجلس الشعبي لولاية الجزائر بأن مواقع التسلية والتنزه المعنية بالفتح يوم غد السبت هي منتزه “الصابلات” ومنتزه منبع المياه بالحراش وغابة بن عكنون.