العاصمة.. هزة أرضية بشدة 2.8 درجات تضرب زرالدة

سجلت مساء اليوم الأربعاء، على الساعة 18سا 58د، هزة أرضية بشدة 2.8 درجات على سلم ريشتر بزرالدة غربي العاصمة.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن مركز الهزة حدد على بعد 4كلم شمال غرب زرالدة.