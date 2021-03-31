العاصمة.. هزة أرضية بشدة 2.8 درجات تضرب زرالدة

مجموعة اشرار تختطف مواطنا جهرا من وسط المدينة
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكان بولاية معسكر، من وضع حد عصابة، قامت منتصف نهار اليوم…
أدانت محكمة الجنح بشلغوم العيد، صاحب مستودع سري للدواجن بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ.
وقد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة…
أطاحت قوات الشرطة القضائية المتنقلة بقصر البخاري بشخص يبلغ من العمر 26 سنة، مسبوق قضائيا.
أين كان يترصد لفتيات قاصرات و يعتدي عليهن بسرقة حليهن المتمثلة…
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