العاصمة: هذا موعد صلاة عيد الأضحى

أعلنت، اليوم الخميس، مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر العاصمة، أن توقيت صلاة عيد الأضحى سيكون على الساعة 06:30 صباحا.

ودعت المديرية الجميع للتنسيق والتبليغ في نطاق مسؤولياتهم. مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لإقامة هذه الشعيرة المباركة في أجواء من النظام والسكينة.

وجاء في بيان المديرية “بناء على ما تقرر في الاجتماع الأخير للمجلس العلمي لولاية الجزائر والذي عقد لدراسة. وتحديد توقيت الصلاة، فإن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف تعلن أن توقيت صلاة عيد الأضحى 1447هـ / 2026 سيكون في الساعة 06:30 صباحا. وعليه يرجى من الجميع التنسيق والتبليغ في نطاق مسؤولياتهم. مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لإقامة هذه الشعيرة المباركة في أجواء من النظام والسكينة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور