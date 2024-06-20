العاصمة..هكذا أصبحت محطة الحراش في حلتها الجديدة

نشرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الخميس، صورا تبين الحلة الجديدة لمحطة الحراش البرية.

وكانت ايتوزا قد أعلنت في وقت سابق، عن إعادة فتح المحطة البرية للحراش بعد أشغال تهيئة وتزيين وتوسعة. أين مكنت بشكل خاص من تجهيزها بخدمات عصرية جديدة, من بينها إعلام المسافرين آنيا بتوقيت رحلات الحافلات.

وتم تجهيز المحطة بموقف حافلات ذكي يسمح بتلقي المعلومات الخاصة بشبكة النقل عن طريق نسخ رمز الاستجابة السريعة. ونشر خطوط النقل عبر اللوحات الرقمية, ولأول مرة سيتم الإعلان عن الوقت المحدد لوصول الحافلات. اضافة الى شاشة تظهر درجة الحرارة.

كما تتوفر المحطة على قاعات انتظار مزودة بشاشات معلوماتية وشاشات رقمية تتوفر على خدمات ”ايتوزا”. وخدمة الدفع الالكتروني وهذا لتسهيل المعاملات, ووكالة تجارية للاستقبال والتوجيه والبيع.

وجهزت المحطة المعاد تهيئتها ايضا بمركز قيادة لتسيير ونشر المعلومات المتعلقة بالاستغلال وتسيير المحطة. علاوة على تزويد المرفق بكاميرات المراقبة لضمان أمن المواطنين والمحطة.