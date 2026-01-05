العاصمة: هكذا حوّل طلبة إقامة جامعية إلى حديقة تجارب لزراعة المخدرات

تورّط ثلاث طلبة جامعيين في قضية جنائية، كلّفتهم الحبس، بعدها استغلوا فترة إقامتهم بالإقامة الجامعية بأولاد فايت 2 بالعاصمة. في زراعة نوع من المخدرات يعدّ نادرا في الوسط الاجرامي، يعرف باسم الفطر السحري. يأتي في شكل نبتة عادية، غير ملفتة للانتباه. تمّ الاعتناء بها جيدا من طرف المتهمين، منذ أن كانت عبارة عن بذور، ثم قاموا بجنيها. وعرضها للبيع على فئة المدمنين مقابل مبلغ مالي معتبر وصل الى 3 ملايين سنتيم بحسب وزن كل بذرة.

بحيث كلّلت التحريات الأولية بحجز ظرف بريدي، تم العثور بداخله على كيس صغير الحجم به كميّة من مسحوق أبيض اللون. يشتبه به في كونه مادة مخدّرة صلبة يقدّر وزنها بحوالي 5 غ. و مواد مخدرة بالاضافة الى 4صفائح ترابية لألياف جوز الهند مخصّصة لزراعة البذور. كيس يحوي على بذور الذُرة وزنه حوالي 500غ، ميزان إلكتروني به عشبة الحرمل.

كما سيمثل فيها الموقوفين الثلاث، ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” ح.أ.خ” ،و المدعو “ب.ب” والمسمى ” ص.ص.ع” ،أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر في 4 فيفري المقبل وخلالها سيواجه كل متهم جناية زراعة مواد مصنّفة كمخدرات، جنحة حيازة المخدرات بغرض البيع بطريقة غير شرعية.

قضية الحال التي تضمّنت تفاصيل مثيرة، وأخرى خطيرة، نظرا لطبيعة الجرم المرتكب، وصفة المتهمين الذين يُعدون طلبة جامعيين، يتمعون بدرجة عالية من الوعي، فاثنين منهم يدرسون ماستر2 تحصص تربية بدنية ورياضية بالمدرسة العليا للاساتذة صم بكم، وهما المتهمين كل من المدعو ” ح.أ.خ” والمدعو ” ص.ص. ع” ينحدران من ولاية قالمة، أما المتهم الثالث المدعو ” ب.ب” بيطري، من منطقة الحجوط، هؤلاء تم توقيفهم بعدما حوّلوا المتهمون غرفتهم بالإقامة الجامعية إلى مخبر علمي وحديقة تجارب لزراعة المواد المخدرة تعدّ مصنّفة.

معلومات مهمة من بريد الجزائر تحرّك رجال الأمن

وانطلقت وقائع القضية، بناء على مع معلومات وردت لعناصر الشرطة القضائية بمصلحة التحقيق القضائي بالعاصمة بخصوص وجود عملية استيراد كمية من المخدرات عن طريق خدمة البريد.

وبتاريخ 14 أفريل 2024, تم توقيف المتهم “ح.أ.خ” بالقرب من مكتب البريد بأولاد فايت، بعد استلامه ظرف بريدي. ولدى معاينته تم العثور بداخله على كيس صغير الحجم به كميّة من مسحوق أبيض اللون، يشتبه به في كونه مادة مخدّرة صلبة يقدّر وزنها بحوالي 5 غ.

مداهمة وتفتيش للإقامة الجامعية وعمليات توقيف.

مواصلة للتحريات تمّ تفتيش غرفة المتهم ” ح.خ” بالإقامة الجامعية بأولاد فايت. أين تم العثور على مواد مخدرة. و4 صفائح ترابية لألياف جوز الهند مخصصة لزراعة البذور، كيس فيه بذور الذرة وزنه حوالي 500غ. ميزان إلكتروني به عشبة الحرمل.

كما كللت التحريات بتوقيف المتهم الثاني ” ص.ص.عبد الرؤوف” الذي مان بصدد تحويل ونقل الأغراض المذكورة بغرض إخفائها.

اعترافات المتهم الأول

واعترف المتهم ” ح.خ” للمحقّقين أنه معتاد استهلاك المخدرات بمختلف أنواعها، إذ تعرّف في سنة 2023 على المدعو ” ب .ف” طبيب بيطري. معروف عنه ترويج المخدرات من نوع “كيتامين”. ولديه خبرة في مجال التجارة الالكترونية، أين يقوم باقتنائها عن طريق الأنترنت.

مضيفا المتهم أنه سبق له وأن قام ببيع كمية من مخدر ” كيتامين” بعد تحضيرها من قبل المتهم ” ب. ف ” ، مؤكدا في معرض تصريحاته أن كمية المسحوق الأبيض الذي ضبط بحوزته والذي قام باستلامه عن طريق البريد ، ملك له حيث قام ” ب” بمساعدته وذلك بطلبه عن طريق الانترنت، كونه يحوز على جميع معلوماته الشخصية.

وبخصوص عملية زراعته للمخدرات، أكد أنها تعود إلى سنة 2020، حيث كان يقوم باستهلاك مادة الفطر السحري بغرفته الجامعية، كما يقوم بتحضير مادة الفطر وذلك بوضعها داخل علبة زجاجية من بذور مغلاة ويقوم بتعقيمها وغلقها بإحكام وبعدها يتركها لمدة حوالي شهر ثم يقوم بإخراجها من العلبة ووضعها في تربة خاصة حتى تنمو بعناية، وتصبح نبتة صالحة للإستهلاك والبيع.

مضيفا المتهم أنه يقوم ببيعها لمستهلكي المخدرات بمبلغ مليون سنتيم إلى 3 ملايين بحسب وزن النبتة.

كما أضاف أنه سبق وأن تسلّم المدعو “ص.ص. ع “كمية من بذور مادة الفطر السحري من أجل تجربتها كما قام بتعليمه طريقة غرسها، اذ قام فعلا بزراعتها داخل الإقامة الجامعية ليقوم ببيع محصولها.

وأكد المعني أنه خلال سنة 2024، أعاد زراعة مادة الفطر السحري بغرفته الجامعية أين قام بتحضيرها رفقة صديقه المدعو ” ص.ص ع” بغرض البيع وأنه سبق له وأن قام ببيعها عدة مرات بمبالغ مالية معتبرة لعدة أشخاص.

المتهمون من مستهلكي الفطر السحري

واعترف من جهته المتهم ” ص.ص” أنه من مستهلكي مادة الفطر السحري وأن المدعو “ح.ا.خ”. سبق له وأن قام بزراعة مادة الفطر السحري داخل غرفته بالإقامة الجامعية بأولاد فايت. أين كان يقوم بجلب بذور الفطر من لدن أحد الأشخاص يجهل هويّته ليقوم بوضعها داخل علب زجاجية مع بذور مغلاة. ويعقّمها بإحكام وتركها لمدة شهر. وبعدها يقوم بإخراجها من العلبة ليقوم بزراعتها في تربة خاصة حتى تنمو بعناية . مضيفا المتهم أنهما كانا يقومان باستهلاكها معا والكمية المتبقية يقوم المدعو ” ح.خ” ببيعها للأشخاص. يجهل هويتهم بمقابل مالي.

الجدير بالذكر ان القضية تم برمجتها بعد استئناف الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء. التي أدانت المتهمين السالف ذكرهم ب7 سنوات سجنا.

