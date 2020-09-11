العاصمة والبليدة تتصدران عدد الإصابات بفيروس كورونا و22 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 47752 حالة مؤكدة بالفيروس.

وأضاف البيان أن نسبة حدوث تقدر بـ 0.6 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1599 حالة وفاة.

بينما تماثلت 161 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين33723 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 32 شخصا بالعناية المركزة.

وسجلت 37 ولاية أقل من 10 حالات منها 11 ولاية لم تسجل أية حالة، فيما سجلت 11 ولاية أكثر من 10 حالات.

وجاء أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة الأخيرة كمايلي:

الجزائر: +46

البليدة: +28

بجاية: +19

وهران: + 17

عنابة: +15

تيزي وزو: +14

سطيف: +13

تبسة: + 13

جيجل: + 12

البويرة: + 11