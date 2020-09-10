العاصمة والبليدة تتصدران عدد الإصابات بفيروس كورونا و19 ولاية لم تسجل اي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 47488 حالة مؤكدة بالفيروس.

اضاف البيان أي بنسبة حدوث تقدر ب 0,6 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1591 حالة وفاة.

بينما تماثلت 183 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 33562 حالة.

وسجلت 40 ولاية أقل من 10 حالات منها 19 ولاية لم تسجل أية حالة، في حين 8 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة كمايلي:

الجزائر: +63

البليدة: +41

باتنة: +23

وهران: + 19

عنابة: +17

جيجل: + 13

قسنطينة +10

الطارف: + 10