العاصمة والبليدة تسجلان أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا و17 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 42619 حالة مؤكدة بالفيروس.

وذلك بنسبة حدوث تقدر ب 0,9 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1465 حالة وفاة.

بينما تماثلت 299 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 29886 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 28 شخصا بالعناية المركزة.

وسجلت 38 ولاية أقل من 10 حالات منها 17 ولاية لم تسجل أية حالة ، بينما 10 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايتا في 24 ساعة كمايلي:

الجزائر: +78

البليدة: +58

تيزي وزو: +41

وهران: + 34

باتنة: +22

عنابة: +18

سطيف: +13

بجاية: +13

غليزان: + 13

قسنطينة +10