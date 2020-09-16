العاصمة والبليدة يتصدران عدد الإصابات بفيروس كورونا و18 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء عن تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 13 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 48966 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1645 حالة وفاة.

بينما تماثلت 159 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 34517حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة كمايلي:

الجزائر: +37

البليدة: +22

الجلفة: +17

عنابة: +15

وهران: + 12

سطيف: +12

قسنطينة +10

تلمسان: + 11

جيجل: + 11