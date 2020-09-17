العاصمة وباتنة تتصدران عدد الإصابات بفيروس كورونا و19 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 49194 حالة مؤكدة بالفيروس.

وأضاف البيان أي بنسبة حدوث تقدر ب 0.5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1645 حالة وفاة.

بينما تماثلت 158 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 34675 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 32 شخصا بالعناية المركزة.

وسجلت 40 ولاية أقل من 09 حالات منها 19 ولاية لم تسجل أية حالة، بينما 8 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة كمايلي:

الجزائر: +38

باتنة: +24

بجاية: +23

البليدة: +19

عنابة: +17

تلمسان: + 17

وهران: + 11

سطيف: +10