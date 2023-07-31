العاصمة.. وزير الداخلية يعزي عائلة ضحايا الحرائق بعين بنيان

قدم زير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الإثنين، واجب العزاء. للعائلات التي فقدت 8 أفرادها جراء الحرائق الأخيرة .

حيث توجه مراد إلى مدينة عين بنيان بالعاصمة، صبيحة اليوم لتقديم واجب العزاء للعائلات زنود، اوشيش و قجتول ضحايا الحرائق (رحمهم الله) الأخيرة وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع تقديم إعانات تضامنية التي أقرها الرئيس تبون.

يشار أن وزير الداخلية كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكرو.

كما أكد ذات المسؤول على وقوف الدولة مع عائلات الضحايا والمتضررين من الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن.

مصرحا أن الدولة جندت كل الوسائل البشرية والمادية بما في ذلك الوسائل الجوية لمجابهة الحرائق وحماية الأرواح. مع الاشادة بالمساهمة البطولية للمواطنين والحس التضامني الكبير كأحد سمات تلاحم الجزائريين.