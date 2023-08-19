العاصمة: وزير السياحة يشرف على فعاليات يوم ترفيهي لفائدة أطفال من بشار

تنقّل وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش صبيحة اليوم إلى فندق مزافران بزرالدة، للإشراف على يوم ترفيهي تم تنظيمه في اطار برامج سياحية ترفيهية لفائدة الاطفال المقيمين بالولايات الجنوبية.

وتم تنظيم هذه البرامج الترفيهية، من طرف الديوان الوطني الجزايري للسياحة. ومؤسسة سياحة وأسفار الجزائر بالتعاون مع مؤسسة التسيير السياحي زرالدة، بمناسبة موسم الاصطياف.

وحسب بيان للوزارة، إطلع الوزير على ظروف سير اليوم الترفيهي، وأكد خلال حديثه مع بعض الاطفال والمشرفين عليهم، حرص الدولة للاهتمام باطفال الفئات المعوزة من ولايات الجنوب. وتوفير كل الظروف الملائمة لهم من أجل قضاء موسم سياحي متميز في سواحل الجزائر.

كما أوصى المسؤولين القائمين على هذا البرنامج بالاهتمام بالجانب الثقافي وتعريفهم بوطنهم الجزائر. وهذا من خلال احتكاكهم بباقي الاطفال القادمين من ولايات أخرى. أو بتنظيم خرجات استكشافية وسياحية إلى المناطق المجاورة.