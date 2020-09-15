العاصمة وسطيف تتصدران عدد الإصابات بفيروس كورونا و18 ولاية لم تسجل اي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 48734 حالة مؤكدة بالفيروس.

وأضاف البيان أنه بنسبة حدوث قدرت ب 0.5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1632 حالة وفاة.

بينما تماثلت 154 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 34358حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.

وسجلت 38 ولاية أقل من 09 حالات منها 18 ولاية لم تسجل أية حالة، في حين 10 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات ليوم 15 سبتمبر 2020 كمايلي:

الجزائر: +27

سطيف: +23

وهران: + 19

البليدة: +18

بسكرة: +15

جيجل: + 13

بجاية: +12

تلمسان: + 11

الجلفة: +11

باتنة: +10