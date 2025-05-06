العاصمة.. وصول باخرة محملة بالأضاحي المستوردة

وصلت اليوم الثلاثاء، باخرة محملة بالأضاحي المستوردة، إلى ميناء الجزائر العاصمة، قادمة من دولة إسبانيا.

وتحمل الباخرة على متنها، أزيد من 13 ألف رأس من الكباش الإسبانية.

هذا ويستقبل، ميناء الجزائر، اليوم الثلاثاء، باخرتين محملتين بالأضاحي المستوردة.

وأقلعت الباخرتان، مساء أمس الإثنين، من ميناء قرطاجنة وعلى متنها كباش إسبانية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها ميناء العاصمة باخرتين دفعة واحدة.

فيما يستقبل ميناء عنابة، اليوم، باخرة محملة بالأضاحي المستوردة من رومانيا.