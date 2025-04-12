العاصمة : وضع حد لسارقي الماشية و استرجاع 117 رأس غنم مسروقة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر التوتة من تفكيك شبكة إجرامية لسرقة المواشي بتوقيف ثلاثة أشخاص واسترجاع117 رأسا من الغنم.

العملية تمت بناءً على معلومات واردة حول عملية سرقة المواشي التي طالت بعض مربي الماشية ببلدية بئر التوتة والأحواش التابعة لها وحتى من بلديات مجاورة، هذه المعلومات كانت محل تتبع دقيق، وخصوصا الشكاوى المرفوعة لعدة ضحايا حول عملية سرقة المواشي.

وبالاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها مع وضع خطة محكمة، تمكن أفراد الفرقة مدعومين بأفراد فرقة الأمن والتحري بالشعايبية في ظرف قياسي من توقيف ثلاثة 03 أشخاص واسترجاع الأغنام المسروقة والمقدرة بـ 117 رأس غنم، ووضعها بالمؤسسة العمومية “لاتركون” التابعة للجزائرية للحوم الحمراء إلى غاية استلامها من طرف مالكيها.

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سوف يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.