العاصمة: وضع حد لعصابة أحياء تزرع الرعب وسط السكان

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالكاليتوس في العاصمة، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء خطيرة تقوم بزرع الرعب والتهديد بالإعتداء على سكان حي حوش ميهوب ببن طلحة بلدية براقي.

وحسب بيان لذات المصلحة، كانت العصابة، تستعمل أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع. كما أن هذه العصابة تقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية للشباب خاصة منهم القصر.

وتم توقيف أفراد العصابة وعددهم 6 أشخاص مسبوقين قضائيا، مع حجز أسلحة بيضاء.

وسيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية القضائية المختصة بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق بتهم تكوين جمعية أشرار. حيازة وحمل أسلحة بيضاء بدون رخصة. والإنخراط والمشاركة في عصابات الأحياء بهدف خلق جو اللاأمن.