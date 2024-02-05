العاصمة.. وضع حد لنشاط عصابة تسرق الشاحنات والمركبات

تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالخرايسية في العاصمة، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة الشاحنات والمركبات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، جاءت العملية على أثر معلومات مفادها وجود عصابة تقوم بسرقة وتفكيك السيارات والشاحنات.

ليقوم محققو الفرقة بدراسة وتحليل نشاط الشبكة ليتم الوصول إلى ورشة لبيع قطع الغيار الجديد المحاذية لورشة أخرى سرية لبيع قطع الغيار المسروقة. أين تم وضع خطة أمنية محكمة لمداهمة الورشة السرية.

ومكنت العملية من من تفكيك الشبكة وتوقيف أفرادها والمتكونة من أربعة 04 أشخاص. من بينهم شخص كان محل أمر بالقبض من أجل السرقة.

مع اكتشاف ورشة سرية بها 06 محركات، و(02) أبواب سيارة، ولوحة قيادة، و13 ذاكرة. و18 قطعة غيار ميكانيكية مختلفة، ومئات قطع الغيار الكهربائية، مع حجز لوحات ترقيم تستعمل للتمويه.

ومكن التحقيق المعمق في القضية من حل 5 قضايا عالقة خاصة بسرقة الشاحنات والمركبات بإقليم ولاية الجزائر عبر عدة بلديات مجاورة.

وبعد إستيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية.