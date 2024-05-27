العاصمة: وضع حد لورشة تزوير وتوضيب منتجات موجهة للإستهلاك الحيواني

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من وضع حد لورشة. تنشط في تزوير وتوضيب معلبات لمأكولات موجّهة للإستهلاك الحيواني.

وجاء في بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية تمّت إثر استغلال الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحي “الزونكة” بلدية بئر خادم. معلومات مؤكدة تفيد بقيام بعض التجار بتزوير منتجات موجّهة للإستهلاك الحيواني “قطط + كلاب”. إضافة إلى خداع أو محاولة خداع المستهلكين بواسطة الملصقات. حيث يقوم المعني بشراء المنتوجات من مصادر مختلفة ويقوم بتوضيبها وإلصاق العلامات التجارية عليها ووضعها للبيع قصد الإستهلاك الحيواني.

وتابع البيان، أنه تم على الفور مداهمة المحل التجاري والمخزن التابع له والمخصص للبيع بالتجزئة لتغذية الحيوانات الصغيرة الداجنة رفقة مصالح مفتشية التجارة لبئر مراد رايس. أين تم حجز 12.310 علبة من مختلف أنواع المأكولات والمستلزمات، موجهة لأكل القطط والكلاب والمقدرة قيمتها بـ 3.961.970 دج مع إتلافها. أين تم تحرير ملف قضائي ضد المعنيين وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.