العاصمة: وضع حيز الخدمة المسبح النصف أولمبي وموقف السيارات ببلديتي الدويرة والقبة

أشرف اليوم السبت، يوسف شرفة والي ولاية الجزائر، على وضع حيز الخدمة المسبح النصف أولمبي وموقف السيارات ببلديتي الدويرة والقبة.

ورافق الوالي كريم بنور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدرارية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي.

بالإضافة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي للدويرة، رئيس المجلس الشعبي البلدي للقبة، مدير الشباب والرياضة والترفيه، مدير النقل.

وكذا مدير الأشغال العمومية، مدير المجاهدين وذوي الحقوق، أعضاء الأسرة الثورية، أعضاء اللجنة الأمنية، الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين.

زيادة الى محافظ ولاية الجزائر للكشافة الإسلامية، رئيس المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري.

وأشرف على وضع حيز الخدمة المسبح النصف أولمبي ببلدية الدويرة والذي حمل إسم الشهيد علي لعريبي.

بالاضافة الى موقف السيارات ببلدية القبة والذي حمل إسم الشهداء الأربعة “تواتي”، بقدرة إستيعاب 750 سيارة و50 حافلة.