العاصمة.. وضع عوازل للمحوّلات الكهربائية بحي 929 مسكن عدل في عين البنيان

إنطلاقت اليوم الثلاثاء أشغال وضع عوازل للمحوّلات الكهربائية بحي 929 مسكن “عدل” في عين البنيان بالعاصمة.

وقف اليوم المدير العام المساعد المكلّف بإدارة المشاريع بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على أشغال وضع عوازل للمحوّلات الكهربائية بموقع 929 مسكن جنان نوار اللّوز بعين البنيان، في الجزائر العاصمة.

وتدخلت الوكالة لوضع عوازل تمنع انتشار صوت الاهتزازات الكهربائية، التي كانت تصدر عن المحوّلات الكهربائية، بعد أن سجلت تحفظات عليها، و تلقّت عدّة شكاوي من سكان الحي بسب الإزعاج الذي تسببته لهم هذه الاهتزازات الناتجة عنها .

وكانت مديرية المشاريع قد أعلمت ممثلي سكان الحي الأسبوع الفارط، بتكفّلها بحل هذا المشكل التقني في غضون هذا الأسبوع .

ومن جهة أخرى، استمع المدير العام المساعد المكلّف بإدارة المشاريع، لأهم الانشغالات التي طرحها ممثلو السكان، مطمئنا إياهم التكفل بها خاصة ما تعلق بخزانات المياه الصالحة للشرب وأشغال الصيانة ، مؤكدا أن أبواب الوكالة تبقى مفتوحة أماهم كما عهدوه خلال لقاءات ميدانية سابقة ، وهو الأمر الذي استحسنه ممثلو الحي.