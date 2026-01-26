العاصمة.. وفاة امرأة في حادث دهس بالحراش

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت وقع أمام محطة ترامواي حي الهواء الجميل ( لاقلاسيار)، ببلدية الحراش ولاية الجزائر.

وأشارت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في دهس سيارة لشخص أمام محطة ترامواي حي الهواء الجميل ( لاقلاسيار). بلدية ودائرة الحراش.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر حوالي 55 سنة، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

