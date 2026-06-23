العاصمة.. وفاة امرأة في حادث سقوط من الطابق الثالث ببراقي

لقي شخص حتفه في حادث سقوط مميت من الطابق الثالث لمسكن متكون من طابق أ.+03 بحوش ميهوب 1، ببلدية ودائرة براقي بالعاصمة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث خلف وفاة امرأة تبلغ من العمر 56 سنة، حيث تم نقلها وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخر لهذا التدخل سيارة إسعاف.

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