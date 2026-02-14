العاصمة: وفاة امرأة وإصابة أخرى جراء التسمم بالغاز

لقيت امرأة حتفها وأصيبت أخرى بتسمم حاد، ظهر اليوم، إثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بولاية الجزائر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث في حدود الساعة 12سا 55د، بالمكان المسمى طريق عين زبوجة بمنطقة تيليملي، التابعة لبلدية ودائرة سيدي امحمد.

وقد أسفر تدخل مصالح الحماية المدنية عن تقديم الإسعافات الأولية لامرأة كانت تعاني من صعوبة حادة في التنفس. حيث تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي.

وفي المقابل، تم تحويل جثة الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.